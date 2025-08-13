Autorizada unha nova planta para o tratamento de residuos en Rianxo
O proxecto de Galiza Verde S.L. ocupará máis de 1.700 metros cadrados na área empresarial de Té
Redacción
A Xunta de Galicia deu luz verde á tramitación ambiental para a construción dunha planta de valorización e almacenamento de residuos no parque empresarial de Té, en Rianxo. Segundo o Informe de Impacto Ambiental (IIA) da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a instalación non provocará efectos adversos significativos sempre que se cumpran os condicionantes establecidos no documento ambiental e na resolución autonómica.
O proxecto, promovido por Galiza Verde S.L., ocupará unha parcela de 4.693 metros cadrados e incluirá unha nave principal e dúas edificacións anexas, destinadas a almacén e trituración de plásticos. A planta permitirá a recollida, transporte, almacenamento, tratamento, recuperación, rexeneración e eliminación de residuos, centrados en envases, absorbentes, disolventes, líquidos reveladores e outros residuos perigosos e non perigosos.
O informe ambiental foi elaborado no marco dun procedemento simplificado, no que participaron un total de once organismos consultados e se abriu a documentación á participación pública. Estes informes engaden condicionantes relacionados coa protección da saúde, a atmosfera, augas e leitos fluviais, e a correcta xestión de residuos.
A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade lembra que a emisión do IIA non exime o promotor da obriga de obter todas as licenzas, permisos ou autorizacións necesarias para desenvolver o proxecto. A resolución publicouse no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da Consellería.
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- La DGT instala dos nuevos radares de tramo en Galicia: estos son los puntos controlados
- Incendio junto al cementerio de Boisaca: un vecino sorprende in fraganti al autor del fuego
- Interceptan a dos taxistas circulando borrachos y con pasajeros a bordo en Santiago
- Así será la nueva sede del Cesga en A Sionlla
- Catorce horas esperando a la ambulancia tras recibir el alta en el Clínico de Santiago
- Lavacolla es ya la segunda terminal de España que más sangra por los recortes de Ryanair
- Álex Regueiro, candidato á alcaldía de Teo: «Quero ser a voz dos veciños»