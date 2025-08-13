Boqueixón inicia melloras no pavillón de Lestedo, tras as feitas no do Forte
Unha subvención de 60.000 euros permitirá renovar a cuberta e mellorar o illamento térmico do pavillón
Redacción
O Concello de Boqueixón vén de obter unha subvención de case 60.000 euros para mellorar a eficiencia enerxética do pavillón polideportivo de Lestedo.
O alcalde, Ovidio Rodeiro, destacou que «seguimos cumprindo o noso compromiso de mellorar os espazos deportivos do municipio». Tras as obras realizadas o ano pasado no pavillón do Forte, agora o foco céntrase no pavillón de Lestedo para renovar a cuberta e o illamento térmico.
O Concello ultima xa a licitación das obras para que poidan comezar canto antes. Con estas melloras, a instalación será máis cómoda para a veciñanza e os deportistas, reducindo tamén os problemas de humidades.
As actuacións súmanse ás realizadas o ano pasado no pavillón do Forte, onde se solucionaron humidades, se instalou un novo revestimento máis eficiente e se dotou de auga quente sanitaria nos vestiarios.
