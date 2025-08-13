Os coworkings da Deputación actívanse nun verán intenso
Entre outras actividades, preparan a segunda edición do festival que reunirá os once espazos da rede do 15 ao 21 de setembro
Redacción
Os once espazos que integran a Rede Provincial de Coworking da Deputación Provincial da Coruña manteñen este verán unha intensa axenda de iniciativas para fomentar o emprendemento e a actividade empresarial, con accións que van desde eventos formativos ata a participación en feiras e encontros profesionais.
O verán é tempo de máxima actividade nos espazos de transformación agroalimentaria A Fusquenlla (Moeche) e Transformando en Brión, debido á maior dispoñibilidade de froitas e hortalizas nas hortas da provincia. Os produtos elaborados nestes obradoiros tiveron protagonismo na entrega da sétima edición dos Premios PEL, ao seren entregados como agasallo aos asistentes.
Estes centros colaboran con outros espazos da Rede, xurdindo novos proxectos e ampliando redes de contacto. O Espazo A Proa (Ames) desenvolve iniciativas conxuntas con Transformando en Brión e o Coworking A Pobra, que á súa vez organiza actividades co coworking A Capela.
As produtoras da Fusquenlla e Transformando en Brión participarán cun stand no Pantin Classic Galicia Pro, do 23 ao 31 de agosto, para dar a coñecer os seus produtos. Ademais, A Fusquenlla impulsará un Campus Rural con formación en emprendemento e competitividade empresarial, así como titorización individual para cinco proxectos.
O Coworking A Pobra realizou unha travesía de emprendemento con perspectiva de xénero, con actividades como unha ruta náutica e un taller de xestión emocional. A boa acollida fixo que se programe unha segunda edición para o vindeiro 16 de setembro.
Outros centros da Rede continuaron con eventos e formacións, como o curso sobre Intelixencia Artificial aplicada ao marketing dixital no Coworking Dixital Compostela, ou as sesións sobre creación de vídeos breves e fotografía para redes sociais no coworking A Capela.
A programación continuará en setembro coa segunda edición do Rede Coworking Fest, que terá lugar entre o 15 e o 21. Durante esa semana, os once espazos organizarán formacións especializadas, xornadas de portas abertas, obradoiros, charlas, asesoramento a persoas emprendedoras e encontros empresariais sectoriais.
O obxectivo é dar a coñecer os servizos da Rede, fomentar sinerxías e apoiar os sectores estratéxicos da provincia da Coruña.
Na primeira edición, celebrada en 2023, organizáronse 28 eventos con máis de 100 horas de actividades, repartidas entre os coworkings do Pazo de Arenaza (Oleiros), LAB-Barbanza (Boiro), Transformando en Brión, Espazo A Proa (Ames), A Fusquenlla (Moeche), A Capela, A Estación (Vedra), Green Coworking (As Pontes), A Pobra, Coworking Dixital Compostela (Santiago) e Casa do Pescador (Miño).
