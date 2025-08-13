Golpe al narcotráfico en Carballo con cuatro detenciones e incautación de droga

La Policía Nacional, en colaboración con Vigilancia Aduanera, ha realizado este martes cuatro detenciones en el marco de una operación antidroga en Carballo.

Según explicaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación, en este operativo se ha incautado droga. El caso está bajo secreto de sumario, por lo que de momento no hay confirmación oficial sobre el tipo de sustancias estupefacientes ni de las cantidades decomisadas.

En la operación, un nutrido grupo de agentes entró de madrugada en varios pisos de las calles Río Eume y Río Anllóns. Entre los cuatro detenidos se encuentran varios ciudadanos de nacionalidad colombiana.

Se da la circunstancia de que en una de las calles en la que se desarrolló esta operación anti droga, la rua Río Anllóns, se encuentra el bar en el que el pasado cuatro de diciembre fue asesinado a tiros por dos encapuchados un hombre de nacionalidad dominicana, José Luis Alvarado, que en 2022 había sido acusado de liderar en la República Dominicana una red organizada dedicada al secuestro de empresarios y comerciantes en varias zonas del país, con el fin de obtener dinero para su rescate.

Cinco meses después de aquellos hechos, la Guardia Civil, con el apoyo de los Mossos d’Esquadra, detenía a dos hombres de nacionalidad dominicana por su presunta implicación en los mismos.

En este contexto, existe cierta preocupación vecinal en Carballo. Al respecto, el concejal de Seguridade Cidadá, Juan Seoane, dijo en declaraciones a este diario que «se percibe malestar y preocupación entre los vecinos» ante delitos relacionados con el tráfico de drogas o con sucesos como el asesinato del pasado mes de diciembre y que «no gusta que el nombre de Carballo se tenga que asociar con estos asuntos».

El edil carballés añadió que «sin embargo, hay que felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por el gran trabajo que están haciendo para desmantelar puntos de venta de droga, desarticular organizaciones criminales y poner a sus responsables a disposición de la Justsicia».

Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia indican que esta causa está dirigida por el Tribunal de Instancia de Carballo número 2. El pase a disposición judicial de los cuatro detenidos se producirá en los próximos días.