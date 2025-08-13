La Guardia Civil investiga a una mujer por provocar dos incendios forestales en Laxe

La Guardia Civil investiga a una mujer de 34 años, vecina de la localidad de Cee, como presunta autora de dos delitos de incendio forestal en el Lugar de Boaño, en el municipio de Laxe.

La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Arteixo inició la investigación tras el incendio ocurrido el 9 de agosto, en el que se vieron afectadas 0,2 hectáreas de monte. A través de la inspección ocular del lugar y de las declaraciones de varios testigos, se pudo identificar a la investigada en el lugar y hora de los hechos.

Además, se ha podido revelar que la presunta autora está relacionada con un incendio anterior, ocurrido el 31 de julio de 2024 en la misma zona. Una evidencia clave en la investigación es un vídeo obtenido por la Guardia Civil que muestra, de forma inequívoca, a la sospechosa provocando el incendio con un mechero.

Este mismo martes, el instituto armado también comenzó a investigar a una mujer de 63 años por provocar presuntamente cinco incendios forestales en Muxía.