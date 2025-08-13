Investigan a un vecino de Arzúa por apropiarse de 65.000 euros de un anciano con problemas de memoria

La Guardia Civil del puesto de Arzúa está investigando a un vecino de la localidad, de 63 años, como presunto autor de un delito de apropiación indebida. Según informa la Benemérita, a este hombre se le acusa de haber retirado de la cuenta bancaria de un anciano de 84 años y con problemas de memoria un total de 65.450 euros durante los últimos dos años.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el sobrino de la víctima después de que un familiar lejano observara, en diferentes ocasiones, al anciano y al ahora investigado retirando elevadas sumas de dinero en una entidad bancaria, lo que despertó sus sospechas.

Este familiar puso los hechos en conocimiento del sobrino de la víctima, quien, al compartir su padre la titularidad de la cuenta corriente con el anciano, pudo comprobar las numerosas retiradas de efectivo realizadas durante los últimos dos años, que ascendían a un total de 65.450 euros.

El dinero retirado no se correspondía con los gastos habituales del anciano, que vive solo y tiene problemas de memoria. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Arzúa.