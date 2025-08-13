Investigan a un vecino de Arzúa por apropiarse de 65.000 euros de un anciano con problemas de memoria
Fue el sobrino de la víctima, tras comprobar las numerosas retiradas de efectivo, el que puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil
La Guardia Civil del puesto de Arzúa está investigando a un vecino de la localidad, de 63 años, como presunto autor de un delito de apropiación indebida. Según informa la Benemérita, a este hombre se le acusa de haber retirado de la cuenta bancaria de un anciano de 84 años y con problemas de memoria un total de 65.450 euros durante los últimos dos años.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el sobrino de la víctima después de que un familiar lejano observara, en diferentes ocasiones, al anciano y al ahora investigado retirando elevadas sumas de dinero en una entidad bancaria, lo que despertó sus sospechas.
Este familiar puso los hechos en conocimiento del sobrino de la víctima, quien, al compartir su padre la titularidad de la cuenta corriente con el anciano, pudo comprobar las numerosas retiradas de efectivo realizadas durante los últimos dos años, que ascendían a un total de 65.450 euros.
El dinero retirado no se correspondía con los gastos habituales del anciano, que vive solo y tiene problemas de memoria. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Arzúa.
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- La DGT instala dos nuevos radares de tramo en Galicia: estos son los puntos controlados
- Incendio junto al cementerio de Boisaca: un vecino sorprende in fraganti al autor del fuego
- Interceptan a dos taxistas circulando borrachos y con pasajeros a bordo en Santiago
- Catorce horas esperando a la ambulancia tras recibir el alta en el Clínico de Santiago
- Álex Regueiro, candidato á alcaldía de Teo: «Quero ser a voz dos veciños»
- A USC consegue prazas na residencia de Galeras para profesorado e invitados dende o inicio do curso
- El PP recupera la Alcaldía de Touro: «Esto era una pequeña dictadura»