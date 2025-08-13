O espectáculo audiovisual a pé de fervenza que non te podes perder
Dumbría
Case 4.000 persoas presenciaron a pasada fin de semana o espectáculo audiovisual nocturno de luz, son e narración visual O eco do Ézaro. Esta semana poderase contemplar o xoves 14, o venres 15 e o sábado 16, de 22.30 a 00.30 horas, con acceso libre e de balde.
Trátase dun espectáculo nocturno de luz e tecnoloxía baseado na mitoloxía galega no que se narra o nacemento da fervenza do Ézaro.
Este espectáculo continuará nas noites dos venres e sábados ata o 20 de setembro, incluído.
