A alcaldesa de Fisterra denuncia unha suposta ilegalidade urbanística do edil que presentou a moción de censura co PP

Pídelle á APLU que investigue as «obras e usos» que Francisco Martínez Traba tería feito nun terreo de protección agropecuaria

Imaxe do visor da Xunta aportada pola alcaldesa sobre os terreos obxecto da denuncia.

Suso Souto

Fisterra

A alcaldesa de Fisterra, Áurea Domínguez, presentou este xoves, en representación do Concello, unha denuncia na Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) contra o edil díscolo da súa formación (Alternativa dos Veciños), Francisco Martínez Traba, que o día 19 apoiará co PP a moción de censura contra ela.

A denuncia baséase na «presunta comisión de feitos (obras e usos) que poderían constituír unha infracción urbanística».

Imaxe do visor da Xunta aportada pola alcaldesa sobre o estado dos terreos obxecto da denuncia en 2020.

As parcelas nas que o edil tería feito supostamente unhas construcións están clasificadas, segundo a alcaldesa, «como solo rústico coa cualificación de protección agropecuaria».

«Ademais, unha franxa de terreo que atravesa as parcelas diagonalmente de sureste a nordeste está clasificada tamén como solo rústico coa cualificación de protección de infraestruturas, por estar destinada ao paso dun tendido eléctrico», engade. Segundo a denuncia, o conxunto de parcelas catastrais indicadas atópase dentro da zona de afectación con protección cautelar dun elemento arqueolóxico protexido.

«Francisco Martínez, que se autocualificou de defensor da legalidade, a honradez e a transparencia na administración pública, tal vez olvidou que se teñen que aplicar tamén a asuntos persoais e privados», dixo a rexedora.

Este xornal non puido contactar co edil para coñecer a súa versión.

