Casa Eiras dá o salto no Pino e innova con xeados artesáns

A Xunta pon en valor a aposta da granxa pola diversificación láctea, co respaldo do Polo de Emprendemento de Melide

A directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, na granxa de Casa Eiras / Cedida

O Pino

A directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, visitou onte a granxa Casa Eiras, situada no concello do Pino, para coñecer de primeira man un proxecto pioneiro que aposta pola innovación e a diversificación no ámbito rural.

A iniciativa, liderada pola propia explotación, busca transformar a produción láctea tradicional mediante a creación dun obradoiro de xeados artesanais, elaborados exclusivamente co leite das súas vacas.

Esta proposta enmárcase nas accións da Xunta de Galicia para fomentar a diversificación e a posta en valor do sector primario mediante a transformación e comercialización de produtos con maior valor engadido.

A Rede de Polos de Emprendemento, creada en xullo de 2022, desempeña un papel clave neste ámbito, ofrecendo un servizo gratuíto de acompañamento e asesoramento personalizado a persoas que queren iniciar ou fortalecer unha actividade empresarial. Actualmente, a rede conta con 15 oficinas repartidas por todo o territorio galego.

Grande actividade no Polo de Melide

Dentro desta rede, o Polo de Melide ten un papel destacado na dinamización económica da súa área de influencia. Desde que abriu as súas portas en 2023, atendeu máis de 260 proxectos empresariais e desenvolveu ao redor de 95 accións orientadas ao emprendemento, que inclúen encontros con axentes locais, actividades formativas e eventos abertos ao público.

Estes datos amosan a relevancia do citado servizo como motor de iniciativas innovadoras na comarca.

Ademais, chama a atención a alta participación feminina nas propostas asesoradas: preto do 60% das persoas usuarias son mulleres, un dato que subliña o papel crecente das emprendedoras na creación de novos modelos de negocio no rural galego.

