Desmantelan uno de los mayores supermercados de droga para Santiago y Ordes

La Guardia Civil acaba de desmantelar un destacado punto de distribución y almacenamiento de drogas sintéticas en la provincia de A Coruña, que abastecía a las comarcas de Ordes y Santiago. La actuación bautizada como Mixturas, culminó con la detención de una persona y la incautación de una de las mayores partidas de MDMA y MDA de los últimos años en Galicia, neutralizando el mencionado centro de suministro.

La investigación arrancó gracias a la colaboración ciudadana, que alertó de un inusual trasiego de vehículos y la presencia de olores compatibles con el cultivo de marihuana en una vivienda unifamiliar. Tras establecer un dispositivo de vigilancia, los agentes constataron un flujo continuo de entradas y salidas rápidas de personas, un patrón característico de transacciones de drogas. La persona investigada tomaba medidas de contravigilancia, cambiando sus rutas para evitar ser detectada.

El registro judicial, autorizado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Ordes, se llevó a cabo el 11 de agosto. En la vivienda, y los agentes localizaron e incautaron una gran cantidad de sustancias estupefacientes, como 1.320 pastillas de MDMA (MDA variante), equivalentes a 783 gramos; 390 comprimidos de Viagra ilícita; 53 pastillas y 13,18 gramos en polvo de anfetamina; 100 gramos de hachís; 2 gramos de LSD y 20 gramos de marihuana; 1,3 kilos de setas alucinógenas y 78 gramos de hongos secos.

Además de las drogas, se desmanteló un sistema de cultivo interior con 35 plantas de cannabis y se incautaron 25 litros de líquidos precursores para la fabricación de drogas de síntesis. Esta logística evidencia la capacidad del punto para un suministro constante. Durante la operación, los agentes intervinieron 20.000 euros en efectivo y varias armas prohibidas, incluyendo un puño americano, un machete y dos dispositivos tipo táser. También se descubrió una conexión ilegal a la red eléctrica para abastecer el cultivo interior.

El operativo, fue desarrollado conjuntamente por el Puesto de Ordes, el Equipo ROCA de Santiago de Compostela, Compañía de Santiago y el Puesto de Sigueiro, con la colaboración de la Policía Local de Ordes. La magnitud de la incautación es significativa. En una sola actuación, se aprehendieron 1.320 pastillas de MDMA, una cifra que por sí sola supera el total de pastillas incautadas en toda la comunidad autónoma de Galicia durante 2024 (280 gramos), según datos oficiales.

Esta operación ha logrado neutralizar un importante punto de distribución que abastecía de forma sistemática a la provincia de A Coruña. El detenido se enfrenta a cargos por tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tenencia de medicamentos sin autorización, cultivo de drogas y defraudación de fluido eléctrico, ha sido puesto a disposición judicial, decretando su ingreso en prisión.