Gadisa Retail inaugura un Claudio Expréss en Carballo

Gadisa Retail continúa la expansión de su línea de franquicias y suma un nuevo establecimiento bajo la enseña Claudio Express en la estación de servicio ubicada en la avenida Artes 59, en la localidad de As Labradas (Carballo).

Con una sala de ventas de 80 m2, el nuevo Claudio Express pretende satisfacer las necesidades del consumidor de forma rápida y cómoda, a través de un surtido de unas 800 referencias básicas de alimentación. Además, está integrado en un complejo más amplio que aglutina los servicios de gasolinera, prensa, butano, puente y boxes de lavado y aspirado.

Siete nuevos empleos

Esta apertura genera 7 nuevos empleos y, por tanto, contribuye a la dinamización socioeconómica del entorno, uno de los objetivos del impulso que Gadisa Retail brinda a su línea de franquicias, en la que ya trabajan más de 1.000 profesionales en sus establecimientos situados en Galicia, Asturias, Castilla y León y Madrid.

Durante la inauguración del nuevo punto de venta, el propietario de la estación, Adrián Souto, estuvo acompañado por su equipo y, por parte de Gadisa Retail, el delegado en el área de A Coruña, Baltasar López; el director de ventas de franquicia, Miguel Freire; y el coordinador de franquicia, Sergio Trujillo.

Un total de 250 establecimientos franquiciados

El nuevo Claudio Express de Carballo es la 15ª apertura de esta línea de negocio en lo que va de año. La compañía demuestra de este modo su confianza en este modelo con el que ya alcanza los 250 establecimientos, de los que 112 son Claudio y 138 Claudio Express.

Gadisa Retail ha convertido la franquicia Claudio en la más relevante del sector en el noroeste de España debido a la confianza que genera en emprendedores, pymes y negocios familiares.

La eficacia del sistema logístico, la capacidad competitiva, la facilidad para acceder a una completa variedad de producto, así como el asesoramiento en las diferentes fases de implantación y desarrollo del negocio son los principales valores de este modelo.