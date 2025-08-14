Ingresan en prisión los cuatro detenidos en una operación anti droga en Carballo

El Tribunal de Instancia de Carballo número 2 decretó este jueves el ingreso en prisión provisional de los cuatro detenidos en Carballo el pasado martes 12 por un presunto delito de tráfico de drogas.

Según el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, los cuatros detenidos entrarán en la cárcel por un delito de tráfico de drogas de grave daño a la salud en el marco de grupo u organización criminal.

La Policía Nacional, en colaboración con Vigilancia Aduanera, realizó estas detenciones en una operación antidroga durante la madrugada del martes.

En este operativo, en el que se incautó droga, hubo entrada en pisos en las calles Río Eume y Río Anllóns, entre otros. El caso está bajo secreto de sumario. De momento se desconoce la cantidad de droga que fue decomisada.

Entre los cuatro detenidos se encuentran varios ciudadanos de nacionalidad colombiana.

Se da la circunstancia de que en una de las calles en la que se desarrolló esta operación, la rua Río Anllóns, se encuentra el bar en el que en diciembre fue asesinado a tiros por dos encapuchados un hombre de nacionalidad dominicana, José Luis Alvarado, que en 2022 había sido acusado de liderar en República Dominicana una red organizada dedicada al secuestro de empresarios.