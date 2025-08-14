Puesta a punto para la Escola de Música de Ames tras 20 años

El Concello está ejecutando las obras de mejora en la sede de la Escola Municipal de Música de Ames, aprovechando los meses de verano y que no hay actividad lectiva. Las actuaciones contemplan intervenciones para sustituir y mejorar de la cubierta del edificio sito en Aldea Nova, así como la adecuación de una estancia para las dependencias del personal de la Agrupación de Protección Civil en el citado edificio.

La adjudicación recayó en la empresa Construcciones D. Ogando SL por 245.302 € (IVA incluido), con el POS+ Adicional.

El alcalde de Ames, Blas García, y el concejal de Obras y Servizos Básicos, Gustavo Nieto, visitaron las obras de un inmueble construido en 1996, y según el regidor «dende goberno municipal apostamos de xeito firme pola Escola Municipal de Música de Ames, que vén de celebrar durante o pasado curso o seu 20 aniversario. Por iso estamos mellorando o edificio onde se imparte a actividade lectiva da EMMA». Su intención es minimizar las molestias a los melómanos en caso de que se prolonguen las obras

A su vez, el concejal Nieto, explica que «a cuberta quedará preparada para a creación dunha futura comunidade enerxética na urbanización de Aldea Nova. Dentro deste mesmo proxecto tamén se recolle a rehabilitación da vivenda, que adquiriu o Concello en Aldea Nova, para o persoal da Agrupación de voluntarios/as de Protección Civil de Ames».

Por otra parte, la estancia existente en el edificio tiene la distribución e instalaciones propias de una vivienda. Se aprovechará la mencionada coyuntura, pero proponiendo una mejora energética, manteniendo los sanitarios presentes y creando un nuevo aseo accesible a todos.

Hay que recordar que el edificio cuenta con un total de 12 locales, de los cuales 7 son empleados por el alumnado y profesorado de EMMA (aula 5: aula de profesorado; aula 6: aula de espera; aula 7: aula de música y movimiento y lenguaje musical; aula 8: piano, guitarra y violín; aula 10: aula de agrupaciones; aula 11: batería/percusión; y aula 12: canto, saxo y flauta).

Hay que recordar que a lo largo del pasado curso hubo alrededor de 175 alumnos matriculados en la EMMA en las mencionadas especialidades que fueron impartidas.