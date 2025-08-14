Las Rondallas de las Pepitas también serán protagonistas de las fiestas de verano de Ferrol

Cuenta atrás para dar comienzo a las fiestas de verano de Ferrol, que tendrán lugar del viernes 22 de agosto al domingo 31 de agosto. Durante estas fechas las calles ferrolanas podrán disfrutar de innumerables actividades lúdicas, además de actuaciones de populares artistas musicales de la escena nacional, como Omar Montes.

Aunque también habrá espacio para poner en alza una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad con el Festival de Rondallas, uno de los platos fuertes de la celebración. «No queremos olvidar la música tradicional de nuestra ciudad, y por eso las rondallas serán uno de los protagonistas del programa festivo», destacó en la presentación de la programación el alcalde ferrolano, José Manuel Rey Varela.

La cita tendrá lugar en la plaza de Armas el 28 de agosto, donde a partir de las 19.00 horas actuarán las siete rondallas que hay constituídas en Ferrol que, al ritmo de sus instrumentos de cuerda, interpretarán la música, el baile y la cultura popular con la que se homenajea a sus mujeres desde hace más de 180 años, cuando comenzaron a celebrar su emblemática fiesta de las Pepitas.

Cintas con el normbre de las madrinas en las capas de los rondallistas / CEDIDA

Este es el festejo estrella en el calendario de estas populares agrupaciones músico-vocales, que cada 18 de marzo transporta a la localidad gallega a los tiempos en que los marineros y astilleros locales, en la víspera del día festivo de San José, salían a las calles y locales ferrolanos para entonar emocionantes serenatas dedicadas a sus esposas, madres y novias.

Las rondallas que recorrerán la ciudad marítima con sus capas, escarapelas y cintas serán: CMI-Club de Campo (1986), Sonidos del Alba (1997), Añoranzas (1983), O Son do Mar (2023), Bohemios (1988), Só Elas (rondalla femenina, 2019), y Nas Ondas do Mar (2024).

La rondalla Añoranzas durante una actuación. / Cedida

Cada grupo dispondrá de 20 minutos en el escenario e interpretarán tres temas de libre elección.