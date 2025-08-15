Arte urbana e escritores de prestixio: nace o festival Vimianzo M.O.L.A.
A vila será epicentro cultural da Costa da Morte do 27 de agosto ao 11 de setembro, con figuras como Manuel Rivas, Pedro Feijóo ou Ledicia Costas
Una vez máis, o Castelo de Vimianzo exerceu de faro cultural da vila, desta volta na presentación do festival Vimianzo M.O.L.A., que nace co obxectivo de «chegar a todas as persoas, sen importar a súa idade, e facer da cultura un nexo de unión», como salientou a alcaldesa, Mónica Rodríguez. A rexedora amosou o seu «orgullo» ante un evento que converterá a localidade no «epicentro cultural da Costa da Morte e de Galicia». No acto, Rodríguez estivo acompañada polo delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, e o deputado provincial Xosé Luís Penas, exemplificando, segundo salientou, a colaboración entre administracións — Concello, Executivo central e Deputación da Coruña— que permite a celebración deste evento «único».
De Manuel Rivas a Rebeca Stone
Baixo o lema ‘Un castelo de lenda’, o festival levará ao Castelo, á Praza do Concello e a outros espazos da vila unha morea de actividades de arte urbana, literatura e creatividade, buscando a participación veciñal e coa intervención de figuras culturais de prestixio como os escritores Manuel Rivas —Premio Nacional das Letras Españolas—, Pedro Feijóo, Ledicia Costas, Pablo Rivero —que se fixo coñecido polo seu papel de Carlos na serie Cuéntame—, Rebeca Stone, Amets Arzalluz ou o vimiancés Alberto Mancebo, ‘fichado’ para o festival xunto á súa irmá Alba Mancebo, que moderará un dos encontros literarios incluidos na programación, na que haberá tamén clubs de lectura e feira de librerías.
Murais XXL e lembranza a Castelao
No festival, que se desenvolverá do 27 de agosto ao 11 de setembro, destacan, ademais, actividades como a visita guiada ao Castelo a cargo dos Quinquilláns; a elaboración de murais XXL dedicados a personaxes como Castelao ou o propio Manuel Rivas; talleres de tatoo, skate, rap ou parkour, ou unha representación dramatizada da historia do Castelo. Tamén participarán o actor Avelino González e o músico Paco Nogueiras. A programación rematará coa representación da obra Castelao, a cargo de Culturactiva Producións.
«Sempre é un pracer poder inaugurar festivais que falan de cultura e patrimonio pensando no retorno para a poboación residente», destacou Xosé Luís Penas. «Investir en cultura é investir en liberdade, igualdade e esperanza», sinalou, pola súa banda, o delegado do Goberno, que subliñou o impulso do Executivo central á cultura como eixo para o desenvolvemento local e peza clave para fortalecer a democracia.
- Un argentino que reside en Galicia alucina con una 'auténtica parrillada argentina' que hay en Santiago: 'Me sentí como en casa durante dos horas
- Así será la nueva sede del Cesga en A Sionlla
- Lavacolla es ya la segunda terminal de España que más sangra por los recortes de Ryanair
- La DGT instala dos nuevos radares de tramo en Galicia: estos son los puntos controlados
- Las casas más caras de Galicia
- Incendio junto al cementerio de Boisaca: un vecino sorprende in fraganti al autor del fuego
- Arrecian los coches abandonados en el polígono del Tambre de Santiago: anotan al menos una docena
- Un detenido por la muerte del hombre que falleció de un disparo en Mesía