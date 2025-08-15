Frades remata o desbroce do 66 por cento das súas pistas locais

O Concello de Frades vén de rematar a primeira fase dos traballos de roza dos máis de 600 quilómetros de pistas e estradas que compoñen a súa rede viaria municipal. A día de hoxe, estes traballos acometidos por dous tractores permitiron rozar máis de 400 quilómetros de estradas no municipio.

E estes traballos uniranse aos que vai acometer a Brigada de Incendios do Concello de Frades, composta por cinco persoas. Mentres non estean traballando na extinción de lumes forestais, esta brigada encargarase de rozar outras dezasete hectáreas de terreos de propiedade municipal como medida preventiva contra os incendios.

O concelleiro de Medio Rural e Limpeza Viaria, Manuel Ferreiro Marzoa, explica que «levamos rozadas máis de catrocentos quilómetros de pistas. Xa temos rozadas os máis de 300 quilómetros de estradas asfaltadas, ademais de dúas limpezas aos eixos principais aglomerados. Agora estamos traballando nas pistas de monte, onde nos quedan uns 200 quilómetros que agardamos ter finalizadas a finais de setembro para poder darlle unha segunda volta ás pistas asfaltadas».

Así, hai que lembrar que nesta semana os tractores estiveron rozando pistas de monte nas parroquias de Frades e tamén na de Abellá.