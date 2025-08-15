Nosa Señora da Xunqueira xa é alcaldesa de Cee a perpetuidade

A rexedora, Margarita Lamela, entregoulle o título xunto co bastón de mando

Margarita Lamela entregando o títtulo de Alcaldesa Perpetua e o bastón de mando á Virxe da Xunqueira.

Margarita Lamela entregando o títtulo de Alcaldesa Perpetua e o bastón de mando á Virxe da Xunqueira. / Cedida

Suso Souto

Cee

A alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, fixo entrega do título de Alcaldesa Perpetua e do bastón de mando á Virxe da Xunqueira. O técnico de xestión cultural do Concello, Víctor Castiñeira, dixo na súa intervención que en España existen máis de 300 alcaldesas perpetuas, pero que este recoñecemento é o primeiro que se fai en Galicia.

«A Virxe da Xunqueira non é só un símbolo relixioso. É presenza. É memoria. É luz nos días escuros. É a voz interior que nos acompaña cando necesitamos forza. É esa unión invisible. É un sentimento común, transmitido secularmente, que non se explica. É un sentimento que enche», sinalou a rexedora.

«Que este nomeamento simbólico sexa reflexo da nosa unidade e identidade como vila e como comunidade», engadiu.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents