O ciclo Rueiros da vila levará a música a catro escenarios de Caión do 21 ao 24
Roteiros guiados e espectáculos infantís completan a programación cultural
Entre o latexo das ondas e o son da música, Caión (A Laracha) vestirase de festa do 21 ao 24 de agosto coa quinta edición de Rueiros da vila, o festival que converte as rúas, prazas e recunchos máis emblemáticos da vila nun gran escenario ao aire libre.
Música para todos os gustos, propostas culturais para os máis pequenos e percorridos guiados conforman un programa deseñado para gozar en familia.
O festival desenvolverase en catro escenarios principais (Cárcere Vello, Patio, Salseiras e Rueiro das Figueiras), onde se ofrecerán concertos de estilos variados, desde o rock máis potente ata os sons mestizos ou o folk.
Entre as citas máis esperadas deste programa destacan, como referentes do talento musical local, Tálesien (venres 22, no Escenario Patio, ás 22.00 horas) e Zavala & Atalaias de Caión (sábado 23, no Escenario Patio, ás 22.00).
O cartel complétase coas bandas Terror Erótico, Breo, Error + SkaiS, Luama Son Sistema, True Mountains, Incurable e Baliza.
O público infantil tamén terá o seu espazo cos Rueiros pequeniños, que inclúen o obradoiro Ruada Baleira (xoves 21, ás 17.00 horas) e o espectáculo Consertaso na horta de Brais das Hortas (domingo 24, ás 17.00 horas). Ademais, o venres 22 farase o Roteiro da vila, un percorrido guiado por Caión que permitirá descubrir a súa historia e as súas tradicións.
O festival foi presentado na oficina de Turismo de Caión polo alcalde, José Manuel López Varela; a concelleira de Cultura, Patricia Bello; e Borja Mahoney, representante de Sincro Audiovisual, a produtora que xestiona o programa.
Borja Mahoney dixo que a programación «é 100% gratuíta e deseñada para poder gozar en familia, tanto polos contidos como polos horarios». O programa promóveo o Concello coa colaboración da Deputación da Coruña, a confraría e o Museo do Arquivo da Pesca.
- Un argentino que reside en Galicia alucina con una 'auténtica parrillada argentina' que hay en Santiago: 'Me sentí como en casa durante dos horas
- Las casas más caras de Galicia
- Arrecian los coches abandonados en el polígono del Tambre de Santiago: anotan al menos una docena
- Cae el 'súper' de la droga para Santiago y Ordes tras un presunto caso de violencia de género
- Lavacolla es ya la segunda terminal de España que más sangra por los recortes de Ryanair
- Detenido el presunto autor de dos focos del fuego de Oímbra con tres brigadistas heridos graves
- El detenido por el homicidio de Mesía es el hombre que dio la voz de alarma
- Un detenido por la muerte del hombre que falleció de un disparo en Mesía