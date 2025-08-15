Programa de vida sana para mayores desde Xallas a Deza, A Estrada o Costa da Morte

Carmen Durán, directora xeral de Saúde Pública, presentó esta mañana a los profesionales del centro de salud de A Estrada el programa de fomento de hábitos de vida saludable Adestra a túa saúde, iniciativa con la que la Xunta pretende promover, en colaboración con 23 ayuntamientos gallegos, la puesta en marcha de distintas actividades físicas entre la población mayor de 60 años.

En la compañía del gerente de la Fundación Deporte Galego, Iván Clavel, y de la subdirectora xeral de Estilos de Vida Saudable, Sagrario Pérez, Durán explicó el funcionamiento de un plan con el que se pretende crear una red comunitaria con la que mejorar la calidad de vida y el bienestar de los usuarios del Sergas.

En este sentido, los profesionales de los centros de salud -personal médico, enfermero y fisioterapeuta- de aquellos municipios adheridos al programa, podrán prescribir la realización de actividad física entre los pacientes que lo consideren necesario. Así, tendrá la posibilidad de derivarlos hacia un promotor de ejercicio físico municipal -graduado en Educación Física-, que se encargará de diseñar y evaluar un plan personalizado de acuerdo a las necesidades de cada persona.

Cuando el personal sanitario detecte que una persona es susceptible de participar en este programa, bien sean pacientes sanos o pacientes con factores de riesgo cardiovascular: diabetes, hipertensión, dislipemia, obesidad, sobrepeso o sedentarismo, podrá invitarla a sumarse a esta iniciativa que promueve la realización de ejercicio físico. Así, se pretende que la permanencia de las personas usuarias en el programa tenga una duración máxima de nueve meses. Participarán 23 concellos, incluyendo, además de a A Estrada, a Camariñas, Malpica, Outes, O Pino, Ponteceso, Rois, Santa Comba y Silleda. Cada uno recibirá 10.000 € para implementarlo.