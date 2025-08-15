Valga logra otros 900.000 euros para regenerar la laguna de Porto Piñeiro
El proyecto para convertir una antigua mina a cielo abierto en zona de ocio avanza con la construcción de una piscina
El proceso de regeneración ambiental de la laguna de Porto Piñeiro (Valga) y su conversión en un espacio de esparcimiento, ocio y actividades turísticas avanza con un fuerte impulso. Y es que, si el pasado día 7 comenzaba la obra para crear una playa artificial(con 574.990 euros del programa europeo Next Generation) ahora el proyecto recibe otros 902.375 euros para la construcción de una piscina, la rehabilitación y regeneración de los taludes laterales y el acondicionamiento de los terrenos de la zona norte, incluyendo mejora de accesos e instalación de sistemas de drenaje.
Las obras acaban de salir a licitación y el plazo para que las empresas presenten ofertas estará abierto hasta el 26 de agosto.
El objeto del contrato es completar la transformación de esta antigua mina a cielo abierto en un espacio de calidad ambiental y social, convirtiendo el conjunto de las lagunas de Valga en el referente de una nueva relación con el entorno, incorporando la lámina de agua y sus riberas como espacios públicos para disfrute de vecinos y visitantes, siguiendo el ejemplo de la Mina Mercedes.
Se avanzará, de este modo, en la recuperación de esta laguna formada por acumulación de aguas subterráneas y pluviales en una antigua mina de extracción de arcilla para materiales de construcción.
El proyecto redactado para recuperar estos terrenos degradados por la actividad minera y después abandoados asciende a más de 14 millones de euros y contempla actuaciones como el acondicionamiento de la zona de baño al aire libre (con piscina, playa artificial y juegos de arena y agua), áreas deportivas, sendas peatonales y ciclistas, un escenario flotante y una zona de alojamiento con cabañas, entre otros servicios.
En 2023 se ejecutó la primera fase en la zona sur de la laguna, donde se habilitaron los primeros tramos de sendas peatonales y ciclistas, se instaló mobiliario urbano, se creó un parque infantil y se plantaron árboles frutales y otras especies autóctonas.
Desde finales de 2024 se está instalando un cierre de seguridad en todo el perímetro de la laguna y la pasada semana tuvo lugar el levantamiento del acta de replanteo de una nueva fase de las obras: la creación de la playa artificial.
Además, está pendiente de licitación otra actuación para dar continuidad a las sendas. En total, el Concello consiguió ya tres millones de euros en subvenciones.
