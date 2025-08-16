Más allá y más arriba: el Camiño do Solpor suma ya 175.000 credenciales

El Camino de Santiago no termina en Compostela: en cada paso hacia el mar late una Galicia abierta, humilde y orgullosa de sus raíces. En 2014 se constituía la Asociación Camiño do Solpor, que trabaja desde entonces en la promoción del Camino de Santiago a Fisterra-Muxía y que en 2018 empezó a entregar credenciales a los peregrinos que realizan este tramo extra de 103 kilómetros de su itinerario jacobeo, desde Santiago hasta la Costa da Morte.

Y, en estos siete años, la entidad ha expedido ya unas 175.000 credenciales, lo que supone una media de 25.000 cada año.

El Camiño a Fisterra-Muxía se traduce en aquel histórico grito del peregrino: "¡Ultreia!" (¡Vamos más allá!), al que otro le respondió "¡Et suseia!" (¡Y vamos más arriba!). Y eso significa esta ruta que se bifurca a la altura de Hospital, en Dumbría: es el más allá de Compostela, de la meta. Es el después de rendirle honores a los restos del apóstol Santiago. Una travesía maravillosa que muchos peregrinos deciden hacer para conocer ese fin del mundo, venciendo el cansancio de las duras jornadas pasadas para enfrentarse a cuatro o cinco días más de caminata. Unos 86 kilómetros hasta Fisterra (más allá); 84 hasta Muxía (más arriba); o bien 115 si se hacen los dos tramos de la bifurcación, a Muxía y a Fisterra.

Solpor solo otorga la credencial a cada peregrino y este se encarga de ir sellándola en los establecimientos asociados por los que va pasando en distintas poblaciones.

La credencial del Camiño do Solpor se puede obtener en cualquiera de los establecimientos asociados a la entidad y en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino, ubicado en la calle Carretas, número 36, de Santiago.

La Fisterrana y la Muxiana

En Fisterra, con solo mostrar la credencial sellada, se puede recoger la Fisterrana en el albergue público de esa localidad. Y al llegar a Muxía, enseñando la credencial sellada en la oficina de Turismo y en los albergues se puede conseguir la Muxiana (es necesario presentar los sellos de Negreira, Olveiroa y Fisterra o Lires).

La Diputación de A Coruña respalda el Camiño do Solpor como una iniciativa que proyecta y da continuidad a los itinerarios jacobeos más allá de Compostela.

«Agradecemos no solo el apoyo material de la Diputación de A Coruña a través de la impresión de 30.000 nuevas credenciales, sino, sobre todo, la predisposición, la escucha activa y la sensibilidad institucional de Xosé Regueira, diputado provincial de Turismo, quien ha demostrado comprender la dimensión estratégica y emocional que el Camiño a Fisterra-Muxía representa», señala Jesús Picallo, presidente de la Asociación Camiño do Solpor.