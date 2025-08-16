Degustaciones de pulpo y ‘longueirón’ en Corcubión

Gastronomía, actividades divulgativas y el acercamiento al sector pesquero serán los ingredientes de las Jornadas Gastronómicas de la Cofradía de Pescadores de Corcubión, que se celebrarán del 22 al 24 de agosto en el puerto local.

El pulpo será el gran protagonista de la cita, aunque también habrá espacio para otros productos de la lonja corcubionesa, como el longueirón. Podrán degustarse bajo una carpa gastronómica en el muelle. Los asistentes podrá satisfacer sus paladares con pulpo á feira, a la brasa, en croquetas y en empanada, y el longueirón será elaborado a la plancha. La cocina abrirá el viernes 22 de 20.00 a 23.30 horas; el sábado de 13.00 a 17.00 y de 20.00 a 23.00 horas; y el domingo de 13.00 a 17.00 horas.

Cartel promocional de las Jornadas Gastronómicas de la Cofradía de Corcubión / Cedida

Además, las jornadas incluyen tres showcookings gratuitos que se celebrarán en el interior de la lonja el viernes y el sábado, a las 19.00 horas, y el domingo a las 12.00. Cada sesión estará limitada a 30 plazas y los asistentes podrán presenciar en directo la elaboración de las recetas y degustarlas. La inscripción es gratuita a través del número de teléfono 981 746951.

Los más pequeños podrán acercarse al mundo marino a través de dos talleres de divulgación científica. Se impartirán el sábado a las 12.00 y 19.30 horas. El primero tendrá como título Como son os cefalópodos por dentro? y el segundo E ti... de quen vés sendo?. Además, el sábado (12.30 horas) las mariscadoras de la cofradía impartirán una charla bajo el lema Mulleres do mar: voces e retos do marisqueo.