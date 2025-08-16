VERÁN
Feira Mariñeira con espectáculos e artesanía en Malpica
A Festa Galega rematou con catro animados concertos
A vila de Malpica vive unha intensa fin de semana na que a XII Feira Mariñeira e a XVI Festa Galega enchen de artesanía música e espectáculos as rúas da capital municipal.
Logo dunha segunda noite de concertos protagonizados polas Cantareiras da AC Raigañas, Do Rivés, Mercedes Peón e Tanto nos Ten, este domingo celébrase a última xornada da Feira Mariñeira, que xunta trinta postos de artesanía e alimentación, ademais dunha ampla programación de actividades para todas as idades.
O mercado volve a abrir as súas portas de 11.00 a 15.00 e de 18.00 a 23.00 horas. Quenes se acheguen a Malpica poderán gozar este domingo de xogos tradicionais, un barco pirata, camas elásticas, zonas infantís e da gastronomía dunha polbeira, ademais dunha completa oferta de música, obradoiros e espectáculos de lume.
As actividades programadas para esta xornada son A bordo cos piratas (14.00 horas), Sons de Turdión (18.00 h), Pintacaras e tattos (18.30 h), Melodías corsarias (20.00 h) e os Piratas de Turdión (21.30 h.), que porán o peche á Feira Mariñeira.
Citas imprenscindibles
Dende o goberno local, que preside Eduardo Parga Veiga, aseguran que estas dúas citas «son xa imprescindibles na oferta de verán en Malpica».
