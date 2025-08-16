HALLAZGO
Localizan restos de material explosivo en un monte de Vimianzo
Fue retirado por la Guardia Civil y se investiga si podría ser utilizado para provocar incendios
El Concello de Vimianzo informó del hallazgo de restos de material explosivo esta mañana en un monte de la parroquia de Treos. Al parecer, fue un vecino quien lo localizó en una zona boscosa y la Guardia Civil ya se hizo cargo de dichos materiales para investigar su procedencia y finalidad.
No se descarta que dicho artefacto pudiese ser empleado como elemento incendiario, máxime cuando el hallazgo coincide en el tiempo con una ola de incendios en diversos municipios de Costa da Morte. El último de ellos, en el municipio de Muxía, donde el fuego quemó unas 50 hectáreas.
Desde el Concello piden la colaboración ciudadana. "Calquera persoa que atope algo así, ou similar, rogamos que se poña en contacto coas forzas de seguridade na maior brevidade posible", afirman.