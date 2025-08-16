Paseos y arboledas contra los sofocos en la comarca: hasta 12 grados menos

Las revista Nature pocas veces se equivoca... y el sentido común, tampoco debería. El verano está arreando con fuerza en las villas del entorno compostelano, y los sufridos vecinos que no quieren, o no pueden, acceder a los arenales o ríos tienen una alternativa: los parques y paseos fluviales pues, como asegura el estudio The role of urban trees in reducing land surface temperatures in European cities, buscar estas sombras naturales puede reducir hasta 12 grados. Comarcas como la barcalesa, la de Ordes o Santiago atesoran algunos de estos paradigmas antisofocos.

El estudio, que firma como autor principal el investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y el Clima de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, Jonas Schwaab, se basa en datos satelitales de temperatura de la superficie terrestre y de cobertura del suelo. Se compararon diferencias de temperatura entre áreas urbanas con árboles, espacios verdes urbanos sin árboles y áreas edificadas de 293 ciudades europeas.

Parque do Ameneiral, zona arbolada en pleno centro de Bertamiráns, en Ames. / Cedida

Y aquí, entre los enclaves más concurridos, sobresalen parques como el de O Ameneiral, en Bertamiráns (Ames). Se ubica en pleno centro de la urbe, y cuenta con área de ocio y senderos en torno al regato que le da nombre.

Val de Barcala

No muy lejos, en Negreira, los devotos de la sombra podrán encontrar más de 2,5 kilómetros de recorrido natural y accesible en torno al río Barcala, con bancos y remate en el área recreativa de Covas, donde además hay mesas y barbacoas. A apenas cuatro kilómetros, ya en A Baña, la impresionante Carballeira de San Cibrán: cerca de 10 hectáreas de enormes robles y elementos arquitectónicos únicos, como un campanario exento en mitad de la vegetación para mejorar la acústica de la cercana iglesia. El descenso térmico, tal como pudo comprobar este diario, superó los siete grados con respecto a las poblaciones más cercanas durante estos días.

En Fiopáns tienen otra área repleta de vegetación, barbacoas e incluso baños a pie del río Tambre.

Remate del paseo fluvial de Negreira en el refugio. / Cedida

Ordes es otro municipio en el que se ha logrado dotar a su capital municipal de una zona fluvial y de ocio: el paseo Ramiro Recouso. Inaugurado en 2009, se prolonga desde Muíño da Silva para bordear ambos márgenes del río Mercurín, y con remate en el Muíño da Braña.

Oroso tampoco se queda corto, y a su entorno de Penateixa, en Sigüeiro, se suman las islas del Tambre, comunicadas con puentes y con varias zonas de baño. En Frades igualmente destacan áreas privilegiadas en Aiazo y A Presa.

Trazo tiene, a su vez, la suerte de compartir con Santiago el área recreativa de Chaián, atravesada también por el Tambre y con espacios para aparcar y otros servicios en sus inmediaciones.

Un tramo del paseo fluvial Ramiro Recouso, sito en Ordes. / Cedida

Rois se vanagloria, igualmente, de la zona de descanso de Angueira de Castro, en el itinerario de la ruta de senderismo del Castro Lupario, a orillas del río Tinto, así como el merendero de Vilachán-Augasantas. Val do Dubra disfruta de una gran área recreativa en el lugar de Bembibre, emplazada en los márgenes del río Dubra y con elementos para descansar, preparar una barbacoa o disfrutar de la arquitectura gallega, con un molino de agua restaurado y la piscina municipal a escasos metros.

Para terminar, el ayuntamiento de Teo goza de grandes áreas fluviales en torno al río Ulla, como Pontevea, pero es la del Xirimbao la que se lleva la palma, bien dotada de bancos, barbacoas y un gran puente colgante metálico de los pocos que todavía se alzan en los lindes de la capital de Galicia.