A Serra de Outes acolle A Feiriña, un mercado con música e talleres
Celébrase hoxe e mañá, con postos de comercio, artesanía e gastronomía
REDACCIÓN
Outes
A localidade de Serra de Outes celebra hoxe e mañá a sexta edición da Feiriña, un mercado con postos de comercio, artesanía, agro e gastronomía ambientado con espectáculos, concertos e obradoiros.
A Feiriña comezará hoxe ás 11.30 horas cunha sesión de ioga en familia na Praza do Bosque a cargo de Alma Henko.
Logo haberá diversos obradoiros; sesión vermú amenizada por Dos en punto (diante da capela); a actividade infantil Superharte, a cargo de Patty Diphusa, na Praza do Bosque; e os concertos de D’Palique ás 20.00 e de As Lens ás 21.00.
Mañá domingo haberá obradoiros, pasarrúas con Jaitas Blues e concerto de La Disquetera ás 14.30 horas.
