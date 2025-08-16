Trasladan al hospital a un vecino de Muxía tras incendiarse el dormitorio de su vivienda

Un varón de avanzada edad, vecino de Muxía, tuvo que ser trasladado al hospital de Cee esta madrugada tras incendiarse el dormitorio de su vivienda.

El 112 Galicia recibió el aviso en torno a las 2.30 horas. El alertador señaló que veía salir humo de un piso ubicado en la calle José María del Río, sin poder indicar si había gente en el interior.

Hasta el lugar fueron movilizados los bomberos del parque provincial de Cee, así como voluntarios de Protección Civil de Muxía, que sofocaron las llamas y auxiliaron a los residentes en el inmueble: el varón afectado por inhalación de humo y su hijo, que vivía en el piso de abajo, que no resultó herido. Acudieron también agentes de la Guardia Civil y profesionales del 061, que trasladaron al herido al hospital.

Todo apunta a que el fuego se inició por un fallo en un aparato eléctrico. Afortunadamente, la rápida intervención de los equipos de emergencia evitó que las llamas afectasen al resto de la vivienda.