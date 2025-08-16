INCENDIO
Trasladan al hospital a un vecino de Muxía tras incendiarse el dormitorio de su vivienda
El varón, de avanza edad, se vio afectado por la inhalación de humo
Un varón de avanzada edad, vecino de Muxía, tuvo que ser trasladado al hospital de Cee esta madrugada tras incendiarse el dormitorio de su vivienda.
El 112 Galicia recibió el aviso en torno a las 2.30 horas. El alertador señaló que veía salir humo de un piso ubicado en la calle José María del Río, sin poder indicar si había gente en el interior.
Hasta el lugar fueron movilizados los bomberos del parque provincial de Cee, así como voluntarios de Protección Civil de Muxía, que sofocaron las llamas y auxiliaron a los residentes en el inmueble: el varón afectado por inhalación de humo y su hijo, que vivía en el piso de abajo, que no resultó herido. Acudieron también agentes de la Guardia Civil y profesionales del 061, que trasladaron al herido al hospital.
Todo apunta a que el fuego se inició por un fallo en un aparato eléctrico. Afortunadamente, la rápida intervención de los equipos de emergencia evitó que las llamas afectasen al resto de la vivienda.
- El 112 prevé un «empeoramiento de las condiciones en las próximas horas» en Ourense y activa ES-Alert
- Incendio forestal en una zona próxima a viviendas de A Peregrina
- Las casas más caras de Galicia
- Arrecian los coches abandonados en el polígono del Tambre de Santiago: anotan al menos una docena
- ¿Sabes que significa la nueva señal de la DGT? Puede ahorrarte una sanción de 200 euros y 4 puntos del carnet
- La USC adelanta a septiembre el inicio de las obras de la nueva Facultade de Farmacia
- Un argentino que reside en Galicia alucina con una 'auténtica parrillada argentina' que hay en Santiago: 'Me sentí como en casa durante dos horas
- El detenido por el homicidio de Mesía es el hombre que dio la voz de alarma