Val do Dubra fomenta a actividade física e a socialización entre maiores de 55 anos
O Concello activará en setembro o programa Parroquias en movemento | As sesións celebraranse nos locais sociais | A inscrición está aberta ata o 29
REDACCIÓN
O departamento de Servizos Sociais do Concello de Val do Dubra pon en marcha o programa Parroquias en movemento, pensado para persoas maiores de 55 anos e co que se busca fomentar a actividade física, mellorar a saúde e favorecer a socialización nas parroquias do municipio.
As sesións realizaranse a partir de setembro naquelas parroquias que conten con local social ou parroquial e que teñan un número mínimo de veciños e veciñas inscritas no programa.
O obxectivo é previr o deterioro físico e cognitivo nas persoas maiores mediante un traballo integral que propón exercicios de mantemento, suaves e moderados, deseñados para conservar a forma física e estimular as capacidades cognitivas.
Para participar, as persoas interesadas poden informarse chamando ao 628 474 389. As inscricións deben formalizarse no Rexistro Xeral do Concello de forma presencial ou na sede electrónica ata o vindeiro día 29 de agosto.
Non se require experiencia previa, e está aberto a toda a veciñanza. A concelleira de Servizos Sociais, Carmen Vilacoba, sinala que «este programa é unha oportunidade para dinamizar as parroquias, crear espazos de encontro e contribuír na mellora e mantemento da condición física dos nosos veciños e veciñas sen que teñan que desprazarse do seu lugar habitual de residencia».
