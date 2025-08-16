ACTIVIDADES
Verán entretido e activo para os maiores de Ames
Os participantes no campamento sénior visitaron vilas e cidades galegas
O Concello de Ames, a través da Concellaría de Benestar Social, Igualdade e Voluntariado, organizou en xullo a quinta edición do campamento sénior, no que participaron 87 persoas que realizaron diferentes actividades de envellecemento activo. Visitaron as localidades do Grove e a Illa da Toxa, Ponteceso, Corme, Cedeira, A Coruña, Ferrol e Pontedeume.
A iniciativa, dirixida a persoas de 60 anos en diante e empadroadas en Ames, rematou o pasado mércores 30 de xullo. Ao longo do mes, leváronse a cabo diferentes actividades físicas e cognitivas, impartidas polos monitores do programa Amessán. Deste xeito, realizaron andainas, actividades terapéuticas, exercicios de activación da memoria e de cooperación.
A concelleira de Benestar Social, Uxía García, subliña que «é un programa que funciona moi ben. O obxectivo é que os nosos maiores pasen un verán entretido e activo».
