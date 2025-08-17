Decenas de vecinos se concentran en Fisterra para apoyar a la alcaldesa dos días antes de la censura

Decenas de vecinas y vecinos de Fisterra se concentraron esta tarde ante la casa consistorial para mostrar su apoyo a la alcaldesa, Áurea Domínguez (Alternativa dos Veciños), que, si nada cambia el martes deberá dejar su cargo si prospera la moción de censura presentada por PP y un exedil del grupo de gobierno.

Los asistentes mostraron dos pancartas con los lemas: Moción de censura non. O pobo é quen máis ordea y Áurea alcaldesa. Fisterra está contigo. Además, ovacionaron a la regidora y a su teniente de alcalde, los dos únicos integrantes del actual gobierno local. "Ti si que vales", corearon los concentrados cuando Áurea Domínguez les expresó su agradecimiento por las muestras de apoyo.

La alcaldesa aseguró, al finalizar el acto que "o que sinto é agradecemento; non hai outra palabra. A xente amosounos o cariño e a implicación co noso goberno. Foi un acto moi bonito e deunos forza para recargar aínda máis as pilas".