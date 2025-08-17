SUCESO
Fallece un bañista tras ser rescatado del agua en una playa de Fisterra
Los sanitarios nada pudieron hacer por salvarle la vida
Fisterra
Las playas gallegas se cobraron una nueva víctima en Fisterra. Un hombre falleció esta tarde tras ser rescatado del agua cuando se bañaba en la playa de Langosteira.
El 112 Galicia recibió la voz de alerta en torno a las 18.00 horas, cuando un particular avisó que una persona había sido rescatada del agua y precisaba de asistencia sanitaria.
Hasta el lugar fueron movilizados profesionales del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó también el helicóptero medicalizado con base en Santiago, pero a pesar de los esfuerzos de los sanitarios nada se pudo hacer por evitar el fallecimiento del hombre.
En el operativo participaron también agentes de la Policía Local y voluntarios de Protección Civil de Fisterra.
