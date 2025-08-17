Más de seis décadas ‘milagrosas’ de la Virgen del Carmen en Laxe

Un año más, cientos de personas presenciaron y aplaudieron en el puerto de Laxe un nuevo milagro de la Virgen del Carmen. Un hecho que viene aconteciendo desde hace más de seis décadas, después de que en 1962 se llevase a cabo la primera celebración del tradicional Naufragio, hoy declarado Fiesta de Interés Turístico de Galicia, impulsado por el marinero Avelino Lema Santos, marinero natural de Laxe, en agradecimiento a la Virgen tras sobrevivir a tres siniestros en el mar.

Recreación del Naufragio en el puerto de Laxe. / J. M. Ramos

Un acto que, desde entonces, se celebra cada año el 17 de agosto, y es un homenaje de las gentes del mar de Laxe a la patrona de los marineros, por su protección y ayuda durante todo el año.

La celebración comenzó en la iglesia parroquial de Santa María da Atalaia con una misa solemne en la que, gracias a una donación, la Virgen del Carmen recibió una corona en reconocimiento de todo el pueblo. La patrona de los marineros, ya coronada, fue llevada en procesión a pie hasta el puerto, donde obró un nuevo milagro después de que una lancha zozobrase con varios pescadores a bordo.

Los náufragos llevando el cuerpo de su compañero ante la Virgen del Carmen. / J. M. Ramos

Todos ellos lograron alcanzar a nado el puerto, salvo uno, cuyo cuerpo fue recuperado por sus compañeros y trasladado a tierra para depositarlo ante los pies de la Virgen que, gracias a su intercesión, devolvió la vida al náufrago. Un hecho que los hombres del mar agradecieron besando los pies de la santa y entonando la tradicional Salve marinera.

Procesión marítima

Seguidamente, los barcos con base en el puerto de Laxe, engalanados con flores y banderas, iniciaron la tradicional procesión marítima encabezada este año por el pesquero Nuevo Narval, a bordo del cual viajaron la imagen de la Virgen del Carmen; el alcalde, Francisco Charlín; y el párroco laxense, Carlos Camiño, entre otros.

La Virgen del Carmen, con su nueva corona, encabezó la procesión marítima en Laxe. / J. M. Ramos

En el transcurso de la travesía, la comitiva hizo un alto en su singladura para depositar en el mar una corona de flores en memoria de todos los fallecidos en el océano. Al llegar a puerto, los marineros que participaron en el naufragio portaron, descalzos y a hombros, la imagen de la Virgen del Carmen, que regresó a la iglesia parroquial, en la que permanecerá hasta el próximo 17 de agosto de 2026.

Celebración en Portosín

Las gentes del mar de Portosín también rindieron homenaje este domingo a su patrona, la Virgen del Carmen. Su imagen fue llevada en procesión por los fieles hasta el puerto de la localidad, donde se ofició una misa solemne. A los actos se sumaron la conselleira do Mar, Marta Villaverde; el alcalde de Porto do Son, Luis Oujo; el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de A Coruña, Daniel Formoso; y el patrón mayor de Portosín, Isaac Gaciño, entre otros.

Gaciño, segundo izquierda, Villaverde, Formoso y Oujo, a la derecha, en los actos en Portosín. / Xunta

Por la tarde, al igual que sucedió en Laxe, la Virgen del Carmen fue llevada en procesión por mar a bordo del pesquero Maruxía Dous. Las celebraciones concluyeron con una concierto de A Misela en la Praza do do Curro y una verbena amenizada por París de Noia.