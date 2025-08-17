FIESTAS
Más de seis décadas ‘milagrosas’ de la Virgen del Carmen en Laxe
Cientos de personas presenciaron el Naufragio, que acontece desde 1962
Un año más, cientos de personas presenciaron y aplaudieron en el puerto de Laxe un nuevo milagro de la Virgen del Carmen. Un hecho que viene aconteciendo desde hace más de seis décadas, después de que en 1962 se llevase a cabo la primera celebración del tradicional Naufragio, hoy declarado Fiesta de Interés Turístico de Galicia, impulsado por el marinero Avelino Lema Santos, marinero natural de Laxe, en agradecimiento a la Virgen tras sobrevivir a tres siniestros en el mar.
Un acto que, desde entonces, se celebra cada año el 17 de agosto, y es un homenaje de las gentes del mar de Laxe a la patrona de los marineros, por su protección y ayuda durante todo el año.
La celebración comenzó en la iglesia parroquial de Santa María da Atalaia con una misa solemne en la que, gracias a una donación, la Virgen del Carmen recibió una corona en reconocimiento de todo el pueblo. La patrona de los marineros, ya coronada, fue llevada en procesión a pie hasta el puerto, donde obró un nuevo milagro después de que una lancha zozobrase con varios pescadores a bordo.
Todos ellos lograron alcanzar a nado el puerto, salvo uno, cuyo cuerpo fue recuperado por sus compañeros y trasladado a tierra para depositarlo ante los pies de la Virgen que, gracias a su intercesión, devolvió la vida al náufrago. Un hecho que los hombres del mar agradecieron besando los pies de la santa y entonando la tradicional Salve marinera.
Procesión marítima
Seguidamente, los barcos con base en el puerto de Laxe, engalanados con flores y banderas, iniciaron la tradicional procesión marítima encabezada este año por el pesquero Nuevo Narval, a bordo del cual viajaron la imagen de la Virgen del Carmen; el alcalde, Francisco Charlín; y el párroco laxense, Carlos Camiño, entre otros.
En el transcurso de la travesía, la comitiva hizo un alto en su singladura para depositar en el mar una corona de flores en memoria de todos los fallecidos en el océano. Al llegar a puerto, los marineros que participaron en el naufragio portaron, descalzos y a hombros, la imagen de la Virgen del Carmen, que regresó a la iglesia parroquial, en la que permanecerá hasta el próximo 17 de agosto de 2026.
Celebración en Portosín
Las gentes del mar de Portosín también rindieron homenaje este domingo a su patrona, la Virgen del Carmen. Su imagen fue llevada en procesión por los fieles hasta el puerto de la localidad, donde se ofició una misa solemne. A los actos se sumaron la conselleira do Mar, Marta Villaverde; el alcalde de Porto do Son, Luis Oujo; el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de A Coruña, Daniel Formoso; y el patrón mayor de Portosín, Isaac Gaciño, entre otros.
Por la tarde, al igual que sucedió en Laxe, la Virgen del Carmen fue llevada en procesión por mar a bordo del pesquero Maruxía Dous. Las celebraciones concluyeron con una concierto de A Misela en la Praza do do Curro y una verbena amenizada por París de Noia.
