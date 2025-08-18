El club de atletismo amiense anuncia en septiembre Jornadas de puertas abiertas y un campus de verano

El club Ames Atletismo ha presentado por todo lo alto la nueva temporada deportiva 2025/26 tras anunciar que el mes de septiembre será de puertas abiertas y que pondrán en marcha su propio campus deportivo de verano.

Estas iniciativas buscan acercar a las nuevas generaciones al atletismo. Así, todas las personas interesadas, que hayan nacido en 2021 o años anteriores, podrán acudir a las instalaciones todas las veces que lo deseen para probarse y descubrir las diferentes disciplinas que abarca este deporte.

El recinto de entrenamiento es el centro de lanzamientos de Ames, situado en la parte trasera del colegio de Ventín. El horario de las jornadas de puertas abiertas se desarrollará de lunes a viernes, a partir de las seis de la tarde.

Por otro lado, Ames Atletismo también organizará su propio campus de verano, dirigido a avanzar en la formación de atletas del propio club y de nuevas incorporaciones.

En el caso de deportistas que ya conozcan las disciplinas, servirá como una forma divertida y relajada para comenzar la campaña. Por el contrario, para aquellos que nunca las hayan probado antes, el campus permitirá que se familiaricen con las diferentes modalidades de este deporte: velocidad, saltos, lanzamientos, marcha, fondo...