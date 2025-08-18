El club de atletismo amiense anuncia en septiembre Jornadas de puertas abiertas y un campus de verano
Las iniciativas están dirigidas a avanzar en la formación de los atletas y de nuevas incorporaciones
Redacción
El club Ames Atletismo ha presentado por todo lo alto la nueva temporada deportiva 2025/26 tras anunciar que el mes de septiembre será de puertas abiertas y que pondrán en marcha su propio campus deportivo de verano.
Estas iniciativas buscan acercar a las nuevas generaciones al atletismo. Así, todas las personas interesadas, que hayan nacido en 2021 o años anteriores, podrán acudir a las instalaciones todas las veces que lo deseen para probarse y descubrir las diferentes disciplinas que abarca este deporte.
El recinto de entrenamiento es el centro de lanzamientos de Ames, situado en la parte trasera del colegio de Ventín. El horario de las jornadas de puertas abiertas se desarrollará de lunes a viernes, a partir de las seis de la tarde.
Por otro lado, Ames Atletismo también organizará su propio campus de verano, dirigido a avanzar en la formación de atletas del propio club y de nuevas incorporaciones.
En el caso de deportistas que ya conozcan las disciplinas, servirá como una forma divertida y relajada para comenzar la campaña. Por el contrario, para aquellos que nunca las hayan probado antes, el campus permitirá que se familiaricen con las diferentes modalidades de este deporte: velocidad, saltos, lanzamientos, marcha, fondo...
- Alarma en Santiago por un incendio en las inmediaciones del monte das Santas Mariñas
- La suspensión de trenes obliga a los viajeros a buscar un plan b en Santiago: «No hay muchas opciones»
- Arrecian los coches abandonados en el polígono del Tambre de Santiago: anotan al menos una docena
- El nuevo alcalde de Noia 'libera' plazas de aparcamiento que estaban reservadas para personal del Concello
- El barrio compostelano de Vidán registra su quinto incendio forestal en sólo diez días
- Vacapop, un mercado de ganado en el bolsillo
- Las casas más caras de Galicia
- A prisión por la grave imprudencia con un tractor que desató un infierno