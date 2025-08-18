Ames reafirma su apuesta por los modelos energéticos participativos

La Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) de Ames organizó el pasado miércoles 13 de agosto una nueva charla informativa en el local social de Trasmonte, en la que dio continuidad a su trabajo de proximidad territorial e informó a los vecinos del municipio sobre las distintas ventajas de las comunidades energéticas.

El encuentro contó con la presencia de veintisiete personas pertenecientes a las parroquias de Transmonte, Lens y Agrón, además de con la participación de miembros de la junta directiva de la asociación Comunidade Enerxética Ames Solar, el técnico local de la Axenda Urbana del Concello, y Paula Vila Periscal, de la OTC Ames.

En la cita se presentó tanto la propia Oficina de Transformación Comunitaria de Ames como las comunidades energéticas y, en particular, la Comunidade Enerxética Ames Solar, una asociación sin ánimo de lucro que fomenta la produción y el consumo compartido de energía, mediante proyectos de instalación solar fotovoltaica, principalmente.

La entidad está constituída por cuarenta y dos socios y una junta directiva muy diversa con integrantes de Trasmonte, Biduído y Tapia, entre otras parroquias. Del mismo modo, también cuenta con la participación de miembros provenientes de prácticamente todas las localidades del Concello de Ames, que participa como un socio más de la comunidad.

Información para todos

La charla forma parte de la estrategia de proximidad de la OTC Ames para dar a conocer las iniciativas de transformación comunitaria por todos los rincones del municipio.

El encuentro generó mucho interés al público, especialmente cuando se abordaron los posibles futuros proyectos que podría poner en marcha la CE Ames Solar en la zona. Por otro lado, también se recogieron las inquietudes, propuestas y necesidades específicas de las parroquias, información relevante para diseñar las futuras iniciativas adaptadas a las características del territorio.

De esta manera, la OTC Ames continúa con su compromiso de divulgar los modelos energéticos participativos, una cuestión que viene cobrando fuerza tras experiencias exitosas como las de Xermade, Ponte Caldelas o la Illa de Arousa, donde este tipo de colectivos ya generan importantes beneficios, tanto económicos como ambientales.