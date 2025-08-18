PROGRAMA
Andaina saudable pola Laracha para previr a soidade non desexada
A iniciativa enmárcase no proxecto Aloumiños
Despois do éxito participativo no almorzo informativo celebrado a pasada semana en Vilaño, o proxecto Aloumiños promove este xoves na Laracha unha andaina saudable que se realizará de 10.00 a 12.00 horas, con saída desde o Centro Sociocultural de Vilaño. Aquelas persoas que non asistiran á primeira xuntanza e que queiran participar, poden inscribirse chamando ao 698 178441.
O proxecto Aloumiños é unha iniciativa impulsada polo Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia e o Sergas, co apoio do Ministerio de Sanidad e da Xunta, que procura fortalecer o tecido social e mellorar a saúde física e mental da poboación mediante a dinamización e a intervención sociocomunitaria. Vai especialmente dirixido a persoas maiores de 50 anos e tamén á terceira idade, pero o proxecto está aberto á participación de toda persoa interesada.
As actividades están centradas na prevención e redución da soidade non desexada e a promoción das relacións sociais e veciñais. Desenvolvéndose desde un enfoque transversal, participativo, reflexivo e transformador. Na programación destacan as andainas na natureza, sesións de benestar emocional, exercicios cardiovasculares, obradoiros sociosanitarios e outras actividades culturais, sociais e de lecer.
