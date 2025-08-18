A silledense Dolores Amparo González sopra 102 velas na parroquia de Vilar

A centenaria recibiu a visita da alcaldesa, Paula Fernández, e da edil de cultura, Mónica González

A centenaria xunto a alcaldesa, a concelleira e membros da súa familia. / Cedida

Silleda

Dolores Amparo González López, veciña da parroquia silledense de Vilar, vén de celebrar o seu 102 aniversario. Por esta ocasión especial, recibiu a visita da alcaldesa, Paula Fernández, e a concelleira de Cultura, Mónica González, que quixeron outorgarlle un ramo de flores como obsequio no seu fogar do lugar de Cabodevila, onde reside coa súa neta, María José e con Toño, o marido desta, dende hai 23 anos.

Amparo, en realidade, criouse na parroquia da Ponte, a súa terra natal, ata que quedou viúva e encontrou o seu lugar en Vilar. A centenaria presume de contar cunha saúde e lucidez envexables, ademais de ser totalmente autónoma e lucir un fermoso sorriso. Todo isto, tras unha vida enteira dedicada ás duras labores do campo.

Por outra banda, tamén ten o pracer de poder compartir momentos co seu tataraneto.

