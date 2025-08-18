La familia Vidal celebra 25 años de éxito de su Pazo Asador en Padrón

Decía Gardel que 20 o 25 años no son nada, pero en el caso de la familia Vidal son toda una vida de esfuerzo, profesionalidad y dedicación. La conocida familia padronesa está de fiesta al ver que uno de sus proyectos más soñados y esmerados ha cumplido 25 años.

Se trata de O’Pazo Asador, el restaurante que nació al inicio del milenio como una prolongación del exitoso Scala, con el propósito de continuar con la apuesta por la famosa BBC, es decir: bodas, bautizos y comuniones. Pero los hermanos y primos Vidal han sabido ir más allá y gracias a la llegada de Óscar y con la experiencia de Manolito han conseguido convertir un restaurante clásico en un templo de la gastronomía moderna, hasta el punto que la más reconocida guía Michelin les ha otorgado uno de sus astros más brillantes. Sí, O Pazo tiene una estrella Michelin.

Lo más bonito de la fiesta de este lunes 18 de agosto en O Pazo Asador ha sido ver a toda la familia más unida que nunca, más comprometida que nunca, y sobre todo más agradecida que nunca a todos sus clientes, a todos sus amigos, a todo el personal y a todas las personas que a lo largo de estos años, han tenido la oportunidad disfrutar del talento y de la profesionalidad de la familia Vidal.

Su generosidad se ha visto reflejada en esta jornada de romería, de música, de ilusión, de alegría y principalmente de excelente gastronomía, que ha reunido a más de 600 personas llegadas de todas las partes de España para conmemorar el aniversario de un restaurante que ya forma parte de la historia de Galicia. Cada año que pasa se consolida más en el ámbito de la alta cocina gracias a su apuesta por los productos de calidad y a la dedicación en una técnica cada vez más conseguida que logra que en cada uno de sus platos haya un reflejo del tesón de la familia Vidal, como se puede leer en las críticas de los expertos en alta gastronomía.

Entre los asistentes a la celebración de este 18 de agosto, se encontraban en el alcalde de Padrón, Anxo Arca, el regidor de Rois, Ramón Tojo, y reconocidos empresarios de la comarca del Sar, así como decenas de proveedores y amigos de la casa. Todos han podido disfrutar de una jornada de fiesta y de afecto hacia la familia Vidal.