Herido grave un niño tras saltar al agua en el puerto en Malpica

Un niño resultó herido de gravedad esta tarde tras lanzarse al agua desde una altura de unos cinco metros en el puerto de Malpica, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Materno de A Coruña en una UVI móvil.

Un testigo avisó al 112 Galicia a las 17.30 horas para pedir ayuda. Aseguró que el niño sufrió un golpe, probablemente contra el fondo y estaba inconsciente en el agua y sangraba.

Los agentes de la Policía Local de Malpica consiguieron rescatarlo del agua y, posteriormente, fue atendido en el lugar por el personal sanitario de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que consiguieron reanimarlo y estabilizarlo antes de ser evacuado al hospital.

Acudieron también efectivos de Salvamento Marítimo, miembros del GES de Ponteceso y voluntarios de Protección Civil.