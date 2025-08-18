Luís Insua, del PP, recibe este martes el bastón de mando en Fisterra

La Corporación de Fisterra se reunirá mañana martes, a las 12.00 horas, en el salón de actos del Mercado Cultural, para debatir la moción de censura presentada por el PP y el exedil de Alternativa dos Veciños, Francisco Martínez Traba.

El actual portavoz del PP, Luis Insua, si no hay sorpresas, será el nuevo alcalde de Fisterra, en sustitución de Áurea Domínguez (AV), quien hoy vivió su último día en la Alcaldía "traballando como un día máis". Asegura que, después de dos años liderando un gobierno en minoría, "síntome orgullosa dos meus veciños e veciñas, que estiveron sempre apoiándome".

Di que deixa o cargo coa satisfacción "dunha moi boa xestión", asegurando que "fixemos máis obra pública en dous anos que nos catro anos da anterior lexislatura". A súa intención é seguir na Corporación e volver a optar á Alcaldía nas vindeiras eleccións municipais.