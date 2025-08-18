POLÍTICA MUNICIPAL
O PSOE de Muxía critica o «estado de abandono» do paseo do Coído
Iago Toba asegura que meses atrás contabilizaron "89 fochancas"
O portavoz do PSOE de Muxía, Iago Toba, denuncia o «estado de abandono» do paseo do Coído, «froito e exemplo da deixadez absoluta na que o goberno actual ten ao municipio en todos os eidos».
Asegura que esta situación «supón un risco evidente para todos os viandantes que fan uso destes espazos, e que se agrava polo que parece ser unha obra aberta e paralizada dende fai case dos meses, con zanxas abertas, pedras acopiadas e ata unha máquina escavadora inmovilizada, ao lado do parque infantil e do biosaudable».
Lembra que hai un meses «contabilizaron e enumeraron un mínimo de 89 grandes fochancas no paseo que noutrora fora zona cero do Prestige».
A todo isto, «súmase o que está ocorrendo en todo o termo municipal: maleza por todo o paseo, falta de vaciado de papeleiras, sinalización en mal estado, falta de mantemento dos elementos do parque, falta de limpeza viaria, farolas estragadas e sen arranxar dende fai meses, e a imposibilidade de acceso ao areal cun mínimo de seguridade pola falta de arranxo das escaleiras».
Toba asegura que esta situación «está rematando coa paciencia dos veciños que frecuentan esta zona e está xerando un malestar que cada vez se percibe máis, chegando aos socialistas decenas de queixas».
- Alarma en Santiago por un incendio en las inmediaciones del monte das Santas Mariñas
- La suspensión de trenes obliga a los viajeros a buscar un plan b en Santiago: «No hay muchas opciones»
- Arrecian los coches abandonados en el polígono del Tambre de Santiago: anotan al menos una docena
- El nuevo alcalde de Noia 'libera' plazas de aparcamiento que estaban reservadas para personal del Concello
- El barrio compostelano de Vidán registra su quinto incendio forestal en sólo diez días
- Vacapop, un mercado de ganado en el bolsillo
- Las casas más caras de Galicia
- A prisión por la grave imprudencia con un tractor que desató un infierno