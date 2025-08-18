POLÍTICA MUNICIPAL

O PSOE de Muxía critica o «estado de abandono» do paseo do Coído

Iago Toba asegura que meses atrás contabilizaron "89 fochancas"

Obras no paseo do Coído, en Muxía / PSOE

José Manuel Ramos Lavandeira

Muxía

O portavoz do PSOE de Muxía, Iago Toba, denuncia o «estado de abandono» do paseo do Coído, «froito e exemplo da deixadez absoluta na que o goberno actual ten ao municipio en todos os eidos».

Asegura que esta situación «supón un risco evidente para todos os viandantes que fan uso destes espazos, e que se agrava polo que parece ser unha obra aberta e paralizada dende fai case dos meses, con zanxas abertas, pedras acopiadas e ata unha máquina escavadora inmovilizada, ao lado do parque infantil e do biosaudable».

Lembra que hai un meses «contabilizaron e enumeraron un mínimo de 89 grandes fochancas no paseo que noutrora fora zona cero do Prestige».

A todo isto, «súmase o que está ocorrendo en todo o termo municipal: maleza por todo o paseo, falta de vaciado de papeleiras, sinalización en mal estado, falta de mantemento dos elementos do parque, falta de limpeza viaria, farolas estragadas e sen arranxar dende fai meses, e a imposibilidade de acceso ao areal cun mínimo de seguridade pola falta de arranxo das escaleiras».

Toba asegura que esta situación «está rematando coa paciencia dos veciños que frecuentan esta zona e está xerando un malestar que cada vez se percibe máis, chegando aos socialistas decenas de queixas».

