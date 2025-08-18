MAR
«O sector do marisqueo en Camariñas está morto», alertan las profesionales
Jacqueline Lista asegura que «en tres meses remexendo area na Basa, collemos 2 kg de ameixa»
Tras años de penuria y de múltiples acciones encaminadas a recuperar, sin éxito, la actividad marisquera en la ría de Camariñas, la paciencia de las mariscadoras se agota. De hecho la presidenta de la agrupación, Jacqueline Lista no duda en afirmar que «o sector do marisqueo en Camariñas actualmente está morto».
La falta de recursos y, sobre todo, de soluciones que puedan albergarles una luz de esperanza ha sumido al sector en la desesperación. «Xa comunicamos á Consellería do Mar o peche das praias durante os meses de xuño, xullo e agosto por falta de marisco», afirma la presidenta.
En lo que va de año, la cosecha de las mariscadoras se limitó a 449 kilos de almeja fina y una facturación total de 15.056 euros, según datos de Pesca de Galicia, para un colectivo de 69 profesionales a pie y otros 50 a flote.
Ayuda de 15.000 euros
Hasta el momento, todos los intentos por reactivar los bancos de marisco están resultando fallidos. La Consellería do Mar concedió a la cofradía una ayuda de unos 15.000 euros, «coa que estivemos tres meses removendo os fondos do banco da Basa, para tentar osixenar e facilitar a reprodución do marisco e, ao mesmo tempo, contribuír a un pequeno estudo da zona por parte da Xunta», señala Jacqueline Lista.
«Neses tres meses, as trece persoas que estivemos traballando non xuntamos nin 2 quilos de ameixa», lamenta la presidenta de la agrupación de mariscadoras.
Una situación crítica que se repite en otro de sus principales bancos marisqueros: O Ariño, «onde non temos cría de xapónica nin tampouco de berberecho e, da pouca fina que hai, o desove non aguanta», añade.
Siembra bajo redes
La única vía por la que están logrando cierta supervivencia del marisco es la siembra de cría bajo redes, «pero iso tampouco é viable porque teremos un mar de plásticos», subraya Jacqueline. A pesar de ello, tienen previsto realizar una nueva siembra de almeja japónica utilizando este método.
No obstante, asegura que la verdadera solución está por definir. «É necesario determinar cales son as verdadeiras causas do problema que temos na nosa ría, pois vemos que na mesma costa, en Anllóns (Cabana-Ponteceso) e en Corcubión teñen marisco e nós nón». La presidenta de las mariscadoras cree que «son varios os factores que pensamos que inflúen na nosa zona, pero as solucións non dependen de nós e precisamos de axuda porque queremos seguir vivindo do mar e imos seguir loitando para que iso sexa posible».
Entre dichos factores, Lista señala la rotura de la duna de O Ariño, «que parece que se está volvendo a formar, pero leva tempo», así como los posibles efectos de las corrientes y los vertidos de depuradoras al río Grande, entre otros, «pero seguimos sen solucións».
Las algas son un complemento, pero no una alternativa
Ante la falta de recursos marisqueros, la cofradía de Camariñas tiene concedido también un plan de explotación de algas. Una opción que, según Jacqueline Lista, «é un complemento, pero non unha alternativa».
La propia presidenta de las mariscadoras se acogió, junto a otras profesionales, a dicho plan «pero seguiremos pelexando para recuperar as praias e o marisqueo, pois eu vivin, vivo e quero seguir vivindo do mar», afirma.
Reconoce además que las profesionales «estamos decepcionadas, porque pensamos que as administracións teñen ferramentas para poder solucionar o problema, pero non as usan». Parece, añade, que «nos están deixando de lado, e se morre o marisqueo, para Camariñas e, especialmente, para o colectivo feminino, iso será unha gran perda, pois este foi sempre un importante sector para a economía local».
Jacqueline Lista asegura que la agrupación de mariscadores sigue perdiendo profesionales, «porque hai xente que se xubilou e outra que está a punto de facelo, e non podemos convocar novos permex para cubrir esas prazas porque non hai recursos nin para os que quedamos en activo».
Ante esta situación, el colectivo de mariscadoras y mariscadores de Camariñas espera que las administraciones se sensibilicen con el grave momento que atraviesan y que, más temprano que tarde, puedan articularse soluciones para reactivar el marisqueo.
- El nuevo alcalde de Noia 'libera' plazas de aparcamiento que estaban reservadas para personal del Concello
- Arrecian los coches abandonados en el polígono del Tambre de Santiago: anotan al menos una docena
- Alarma en Santiago por un incendio en las inmediaciones del monte das Santas Mariñas
- Crece la brecha de precios de la vivienda en Santiago: el Ensanche dobla a la zona más barata
- Santiago no descansa ni en festivo
- La suspensión de trenes obliga a los viajeros a buscar un plan b en Santiago: «No hay muchas opciones»
- Las casas más caras de Galicia
- Éxito y calor en el primer día de fiestas en Sar: «Hai moi bo ambiente»