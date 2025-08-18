Padrón, Outes e Muros acollerán tres concertos do programa Espazos Sonoros
O ciclo chega baixo o lema “Escoitar con asombro, alento da memoria”, para ofrecer unha nova edición na que a música antiga dase a man co patrimonio cultural e arquitectónico de Galicia
Redacción
O programa de concertos e actividades Espazos Sonoros terá lugar do 31 de agosto ao 4 de outubro en diferentes espazos senlleiros do patrimonio provincial. O ciclo, organizado polo departamento de Patrimonio e Contratación da Deputación da Coruña, chega baixo o lema “Escoitar con asombro, alento da memoria” e ofrecerá concertos en diferentes espazos senlleiros do patrimonio provincial, tres deles en Padrón, Outes e Muros.
O espectáculo inaugural será o domingo 31 de agosto no convento de Santo Antonio de Herbón (Padrón), ás 20.30 horas, cando soará o II Concerto Intempestivo. A música chegará a Outes o sábado 13 de setembro ás 19 horas, data na que o dúo Alexia Chrysomalli & Óscar Antolí animará aos presentes no Espazo Museístico da Carpintaría de Ribeira-Estaleiro do Ciprián (Outes).
O seguinte concerto virá da man de Per-Sonat e será o sábado 20 de setembro, ás 19 horas, no santuario da Virxe do Camino en Muros. Aparte destas tres citas (que son de entrada libre e de balde) haberá outras catro:
- Domingo 7 de setembro, 17.30 horas: Vox Stellae (igrexa parroquial de Santa María de Bares, Mañón).
- Sábado 27 de setembro, 17 e 18.30 horas: Paulina Ceremużyńska e Manuel Vilas (Santo Antoíño de Toques).
- Domingo 28 de setembro, 12.30 horas: Suelen Estar Quartet (Centro Etnográfico do río Mandeo, Curtis).
- Sábado 4 de outubro, 20 horas: concerto de clausura, con Rosana Orsini & ensemble freymut (Teatro de Beneficencia, Ortigueira).
O deputado de Patrimonio Xosé Penas, declarou que Espazos Sonores é "un festival cun selo de calidade, onde participan os mellores grupos do panorama musical internacional, e que aposta polo complemento de actividades arredor dese eixo central da música e do patrimonio".
Outras actividades
Ademais, coma todos os anos, o ciclo propón unha serie de actividades vencelladas aos espazos, que permitirán afondar no coñecemento destes e das súas contornas, con visitas guiadas, percorridos pola natureza ou actividades para saber máis dos contidos musicais da programación. Entre elas destacan unha visita ao conxunto conventual de Santo Antonio de Herbón e á igrexa románica de Santa María (31 de agosto), unha xornada en Bares e visita ao faro (7 de setembro), a Ruta dos carpinteiros cos pés mollados (13 de setembro), unha ollada ao patrimonio histórico e industrial de Muros (20 de setembro), unha visita ao castro da Graña e á igrexa de Santo Antoíño de Toques (27 de setembro) e unha visita Visita ao Centro Etnógráfico do Río Mandeo e paseo sonoro polo río Carregal (28 de setembro).
