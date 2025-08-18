FESTAS

Ráfaga ‘desborda’ Urdilde cun concerto que xuntou xente ata de Sudamérica

O vídeo promocional da comisión de festas superou as 20.000 visualizacións

Membros da comisión cos músicos do grupo Ráfaga.

Membros da comisión cos músicos do grupo Ráfaga. / Cedida

J. M. Ramos

Rois

As festas de Urdilde (Rois) bateron récords esta fin de semana, especialmente co concerto do grupo Ráfaga, que desbordou o campo da festa. «Foi algo incríble, veu xente de Vigo, de Ourense e ata de Uruguai e Arxentina, e incluso houbo xente que reservou habitación no hotel para poder asistir», afirmou Vanessa Chico, unha das integrantes da comisión organizadora.

Calculan que superaron as 2.500 persoas, de todas as idades. Todo un éxito para «unha aldea pequena coma a nosa, o que nos enche de orgullo e refoza o sentimento de ser de Urdilde», engade.

Membros da comisión de festas da parroquia de Urdilde

Membros da comisión de festas da parroquia de Urdilde / Cedida

Un éxito que xa se vía vir, pois o vídeo promocional que subiron ás redes sociais da comisión de festas superou as 20.000 visualizacións en Instagram, segundo Chico.

«Sentímonos moi contentos e tamén agradecidos ás entidades e persoas que nos axudaron: o Concello de Brión, a SD Urdilde, os veciños e veciños, a Roberto Lois, que foi vicepresidente o ano pasado, e ás nosas familias que nos apoiaron ao máximo», engade Vanesa, quen convida agora a participar do remate das festas de Urdilde o vindeiro domingo, día 24, coa actuación da orquestra Pontevedra.

A xente ateigou o campo da festa de Urdilde

A xente ateigou o campo da festa de Urdilde / Cedida

A comisión organizadora vai rotando cada ano, e neste 2025 fixéronse cargo os veciños de A Calle, unha pequena aldea da parroquia de Urdilde. Á fronte está Xosé Pena, que conta co apoio de Vanessa Chico, Fernando Neo, Mercedes López, Manuel Lois, Esteban Casal, Ana Belén Freire, Pablo Neo, Luis Cabo, Fabiola Peraza, Pilar López e Lucía González.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents