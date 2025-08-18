La red criminal desarticulada en Carballo distribuía grandes cantidades de cocaína en la provincia

La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera han informado este lunes que los siete detenidos por narcotráfico en Carballo, cuatro de ellos ahora en prisión provisional, distribuían grandes cantidades de cocaína por la zona.

La operación conjunta empezó en diciembre del año pasado y concluyó el pasado 12 de agosto, con siete detenciones y cuatro registros domiciliarios. Los investigadores de ambos cuerpos comprobaron que un vehículo objeto de vigilancia abandonaba Galicia por la A-6 y, a su vuelta, fue detectado con cinco kilogramos de cocaína oculta.

Los agentes consiguieron a continuación identificar al líder de la organización, asentado en Carballo, «con numerosos contactos en el ámbito del tráfico de drogas y que había establecido una gran red clientelar», informan en un comunicado.

Añaden que «para atender esta demanda de clientes, el principal investigado, contaba con varios subordinados que, con un reparto de papeles claramente definido, medidas de seguridad en sus entregas y un férreo control del líder, distribuían la droga a consumidores finales a cualquier hora, diurna o nocturna».

«Este control, marcado por el cabecilla de la organización, era llevado a tal extremo que indicaba de manera precisa su porcentaje de ganancia en cada venta y el porcentaje de sus subordinados», prosiguen.

En la madrugada del pasado día 12 de agosto, se realizaron cuatro registros de forma simultánea en Carballo, fruto de los cuales fueron decomisados de seis kilogramos de cocaína en roca, varias dosis preparadas para su venta, seis balanzas de precisión y útiles de preparación, además de 7.000 euros y dos vehículos.

Esta intervención contra el tráfico de drogas se ha desarrollado de forma conjunta por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de A Coruña, GRECO Galicia, y por el Grupo de Información Regional de Estupefacientes de Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Galicia.