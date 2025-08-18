La Xunta aprueba el impacto ambiental de un proyecto para construir un matadero en Dodro

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade acaba de aprobar favorablemente el informe de impacto ambiental del proyecto para la implantación de un matadero en el lugar de Imo (Dodro). En estas instalaciones, de acuerdo con el documento ambiental, se pretenderá llevar a cabo el procesamiento de la carne de vacuno y porcino, así como la producción de embutidos frescos y ahumados, salazones, productos cárnicos, aceites y grasas sin refinar.

Se acondicionará en unas instalaciones industriales existentes, que ocupan 5.995 metros cuadrados y están conformadas por un edificio distribuído en dos plantas, soto, semisito, y una EDAR de tipo biológico para el tratamiento de las aguas residuales de la actividad.

Esta ubicación se justifica en base a la minimización del impacto visual, a la existencia de accesos a la parcela en buen estado de conservación y a que esta cuenta con puntos de enlace a las redes municipales de saneamineto y abastecimiento.

Por otro lado, el promotor de la iniciativa, el Matadero del Sar, señala que las actividades de trabajo no generarán residuos peligrosos. Además, los lodos de la depuradora y demás residuos que se generen en el proceso serán almacenados en depósitos y colectores específicos para cada tipo, y transportados y gestionados por gestores autorizados.

Según el informe no se prevé que la puesta en marcha del proyecto ocasione efectos adversos significativos sobre el medio ambiente y, por lo tanto, no será necesario someterlo a evaluación de impacto ambiental ordinaria.