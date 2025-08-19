Ames solidarízase e axudará aos afectados polos incendios
Haberá tres puntos de recollida dispoñibles no municipio
Os materiais máis solicitados son lanternas, luvas, lentes e máscaras
Redacción
Ante a grave onda de incendios forestais que afecta a Galicia, o Concello de Ames puxo en marcha unha campaña de recollida de material para apoiar as zonas máis afectadas. A iniciativa está organizada por Emerxencias Galicia 112, en colaboración coa Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ames, que coordinará a loxística e o envío do material.
Solicítanse principalmente lanternas, luvas e lentes de protección, así como máscaras, que se poderán entregar en distintos puntos do municipio: na Casa do Concello, de 9.00 a 14.00 horas, e nas cafeterías das casas da cultura de Bertamiráns e do Milladoiro, de 16.00 a 21.00 horas. Todo o material recadado será enviado ás áreas que máis o precisen.
O presidente da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ames, Antonio Martínez, asegura que están preparados para mobilizarse en canto sexa necesario: «Estamos listos para colaborar nas zonas afectadas polos incendios forestais e prestar toda a axuda que se requira».
O Centro Integrado de Atención a Emerxencias – 112 Galicia lembra que non é seguro acudir directamente ás zonas afectadas, e que a axuda debe canalizarse a través das canles oficiais para garantir a eficacia e seguridade da asistencia. Por iso, recomendan a quen queira colaborar que o faga a través de iniciativas como a que pon a disposición o Concello de Ames.
- La familia Vidal celebra 25 años de éxito de su Pazo Asador en Padrón
- Detenido un menor de edad como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago
- Nuevo corte de tráfico en Santiago: desde este martes hasta comienzos de septiembre
- Hondo pesar por el fallecimiento de María Cores Lamas
- Herido grave un niño tras saltar al agua en el puerto en Malpica
- A prisión por la grave imprudencia con un tractor que desató un infierno
- El barrio compostelano de Vidán registra su quinto incendio forestal en sólo diez días
- La suspensión de trenes obliga a los viajeros a buscar un plan b en Santiago: «No hay muchas opciones»