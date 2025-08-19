O ‘Charlatán Rodríguez’ actuará o venres no ciclo dos Seráns en Ribadiso

Este espectáculo mesturará humor, música, sabedoría e maxia para ofrecer unha experiencia divertida ao público de todas as idades

Félix Rodríguez é o home que da vida ao protagonista da actuación.

Félix Rodríguez é o home que da vida ao protagonista da actuación. / Cedida

Redacción

Arzúa

O Concello de Arzúa continúa este venres, 22 de agosto, coa programación dos Seráns en Ribadiso, unha iniciativa que leva a este espazo singular propostas de lecer alternativo pensadas para gozar en familia.

Nesta ocasión, ás 18.00 horas, o público poderá ver o espectáculo Charlatán Rodríguez, dirixido por Fran Rei e creado por Félix Rodríguez.

A través desta personaxe, o seu creador busca facer uso da retranca, a música, a sabedoría e a maxia para garantir unha actuación inesquecible.

A proposta presenta unha crítica á sociedade consumista e ao mundo dos vendedores ambulantes mediante inxeniosos chistes e referencias que tamén serven para transmitir ensinanzas vitais ao público de tódalas idades.

Sen embargo, os que de verdade poderán gozar do carisma especial deste ‘charlatán’, serán os rapaces e rapazas máis novos a través dunha elaborada escenificación e utilización de recursos que os deixara completamente absortos de principio a fin. Outro dos puntos clave desta función é a constante interacción que o protagonista mantén co público.

As próximas citas cos Seráns en Ribadiso serán a actuación do grupo musical Unto Vello, o 30 de agosto, e un monólogo do humorista Xan Veiga, o vindeiro 12 de setembro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents