Herido un conductor tras quedar atrapado en una colisión entre dos coches en Rianxo
Fue trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital de Santiago
EFE
Un conductor ha resultado herido tras quedar atrapado en una colisión entre dos coches en Rianxo. En el operativo, tuvieron que intervenir los Bomberos de Boiro.
Según informa el 112 Galicia, el accidente se produjo pasadas las once de la mañana en una carretera provincial, la DP-3301, a su paso por la parroquia de Leiro.
En este punto, chocaron dos turismos y uno de los conductores implicados quedó atrapado en el coche por lo que se necesitó la ayuda de los bomberos para poder salir.
Al lugar, acudieron efectivos de Boiro, además del equipo médico de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de Protección Civil de Rianxo.
Cuando el herido fue liberado, la dotación a bordo del helicóptero medicalizado trasladado al lugar se encargó de llevarlo al Hospital de Santiago.
