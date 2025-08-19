O BNG homenaxea en Santiago e Teo ao alcalde Ánxel Casal no 88 aniversario do seu asasinato

O acto principal celébrase hoxe ás 19:00 horas xunto á estatua de Casal na avenida Xoán XXIII, con intervencións de Goretti Sanmartín, Eloi Devesa e Bieito Lobeira, e continuará ás 21:00 en Teo cunha ofrenda floral.

Estatua do alcalde republicano Ánxel Casal en la avenida de Xoán XXIII, fronte á biblioteca pública que leva o seu nome

Estatua do alcalde republicano Ánxel Casal en la avenida de Xoán XXIII, fronte á biblioteca pública que leva o seu nome

Redacción

Santiago

O BNG organiza hoxe un acto de homenaxe ao alcalde nacionalista Ánxel Casal, asasinado en agosto de 1936 polo fascismo español. A xornada desenvolverase en dous escenarios: primeiro en Santiago de Compostela e despois en Teo.

A primeira parte terá lugar ás 19:00 horas, xunto á estatua erixida na súa honra ao carón da Biblioteca Pública que leva o seu nome, na avenida Xoán XXIII. Intervirán a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, o portavoz do BNG en Teo, Eloi Devesa, e o membro da Executiva Nacional, Bieito Lobeira. O acto concluirá cunha ofrenda floral en memoria do homenaxeado.

Ás 21:00 horas, a homenaxe trasladarase a Teo, cunha segunda ofrenda floral no monólito de Cacheiras que lembra a Ánxel Casal e a Pepiño Areosa, no lugar onde apareceron sen vida no verán de 1936.

