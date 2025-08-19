O ciclo En Aberto continúa en Arzúa coa música do dúo Abril

O concerto será o xoves 21 ás 21:00 horas na Praza de Galiza, con entrada gratuíta e acceso libre

Cartel promocional do concerto / CEDIDA

A música volve tomar a rúa en Arzúa. O ciclo En Aberto, que enche de concertos as noites de verán, trae este xoves unha nova proposta: o dúo Abril, formado por Claudia Abril (voz e percusións) e Marina Carpente (violín e voz). A actuación será ás 21:00 horas na Praza de Galiza, con entrada libre e gratuíta.

Tras as actuacións de Rondalla Moraima e Andhrea & The Black Cats, o certame aposta agora por un proxecto que combina tradición e modernidade. Abril revisa melodías galegas e ibéricas de raíz e dálle unha nova vida con arranxos contemporáneos, creando un estilo propio definido como folk de nova xeración.

O concerto en Arzúa promete ser unha viaxe entre o son da pandeireta ou do pandeiro e a frescura do violín folk, nun repertorio que busca conectar co público sen perder a esencia da música tradicional.

O ciclo En Aberto despedirase o xoves 28 de agosto coa actuación de SonBoleros, unha formación especializada en música latina.

